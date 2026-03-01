    mas deportes

    ¡México cosecha medallas en Copa del Mundo de Clavados!

    Tres medallas de plata y una de bronce logra la delegación mexicana que acude a la cita mundial en Montreal, Canadá.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video ¡Osmar Olvera y Randal Willars brillan en Copa del Mundo de Clavados!

    Los clavados siguen levantando la mano por el deporte mexicano y este fin de semana se logró una destacada participación, al sumar tres medallas de plata y una de bronce por parte de la delegación que acudió a la Copa del Mundo en Montreal, Canadá.

    La primera presea que logró México fue en el equipo mixto de trampolín tres metros y plataforma 10 metros. Aranza Vázquez, Osmar Olvera, Randal Willars y Gabriela Agúndez conquistaron medalla de plata.

    Osmar Olvera junto a Juan Celaya sumaron la segunda presea de plata para México en la prueba sincronizada de tres metros, con lo que Osmar sumaba su segunda medalla del fin de semana.

    Lia y Mia Cueva se adjudicaron presea de bronce en el trampolín sincronizados, para la tercera del representativo nacional, en apenas su quinta competencia a nivel internacional.

    La cosecha terminó este día con la dupla de Randal Willars y Kevin Berlín que se subieron al podio en la plataforma sincronizada al ganar plata. Wilars también se adjudicó otra presea en el certamen.

    Video ¡Bien merecido! Ganadores esperados del Premio Nacional de Deportes

