mas deportes ¡México cosecha medallas en Copa del Mundo de Clavados! Tres medallas de plata y una de bronce logra la delegación mexicana que acude a la cita mundial en Montreal, Canadá.

Los clavados siguen levantando la mano por el deporte mexicano y este fin de semana se logró una destacada participación, al sumar tres medallas de plata y una de bronce por parte de la delegación que acudió a la Copa del Mundo en Montreal, Canadá.

La primera presea que logró México fue en el equipo mixto de trampolín tres metros y plataforma 10 metros. Aranza Vázquez, Osmar Olvera, Randal Willars y Gabriela Agúndez conquistaron medalla de plata.

Osmar Olvera junto a Juan Celaya sumaron la segunda presea de plata para México en la prueba sincronizada de tres metros, con lo que Osmar sumaba su segunda medalla del fin de semana.

Lia y Mia Cueva se adjudicaron presea de bronce en el trampolín sincronizados, para la tercera del representativo nacional, en apenas su quinta competencia a nivel internacional.

La cosecha terminó este día con la dupla de Randal Willars y Kevin Berlín que se subieron al podio en la plataforma sincronizada al ganar plata. Wilars también se adjudicó otra presea en el certamen.