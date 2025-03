BRANDON MORENO BUSCA SU PRIMER TRIUNFO EN CASA

Brandon Moreno asegura no sentirse en deuda con el público mexicano, ya que al momento no ha salido con el triunfo en casa. “He dado muchas alegrías que me sigue, el llevar este tipo de presiones a un combate, no te lleva a nada bueno. Quiero estar positivo y contento para la pelea del sábado”.