Diana Flores; una gran líder en la selección mexicana de flag football

Video El papel de Diana Flores en la selección: “Ha formado un legado”

Diana Flores se ha convertido en un ícono y un estandarte en la Selección Mexicana de Flag Football y dentro del equipo la ven como una persona que formado un legado en este deporte.

En entrevista para Faitelson sin Censura, Tanía Rincón y Andrea Petrona, integrantes del combinado mexicano , destacaron lo que representó la quarterback en los World Games donde se consagraron bicampeonas.

“Es una gran jugadora, es una persona muy admirable. Ella es una persona muy linda que todo el tiempo nos está apoyando”

“A mí personalmente, siempre me dice que me va a respaldar en todo momento porque hay momentos en los que me siento agobiada porque luego me falta confianza y ella es la que principalmente me apoya: “Yo estoy contigo, confió en ti y tú puedes hacerlo” y eso es lo que hace muy especial mi amistad con ella”, indicó Tanía Rincón.

“ Algo que caracteriza a Diana flores es el liderazgo con el que puede ayudar al equipo, es una persona que ya tiene una historia en la selección mexicana y que ha formado un legado, y así como ella muchísimas más”, agregó Andrea Petrona.

“NO TODOS PUEDEN CON LA PRESIÓN DE ESTE DEPORTE”

Tanía Rincón consideró que hay una gran presión representar a México a nivel internacional, sin embargo, recalcó que si no la puedes soportar no naciste para el flag football.

“Estar en un proceso de selección si representa mucha presión porque compites contra lo mejor, pero personalmente nunca lo he dejado de disfrutar. Es parte de la presión, pero sino sientes presión o no te pones nerviosa ante la competencia es porque no naciste para esto”

“Para mí esto de la presión es un privilegio, no cualquiera puede con la presión de un deporte de alto rendimiento y esto hace que lo disfrutemos todavía más”, indicó la quarterback.