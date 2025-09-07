Video Alemania vs. Irlanda del Norte: Horario y dónde ver este duelo eliminatorio rumbo al Mundial 2026

En la continuación de la Fecha FIFA de septiembre, una de los partidos que más generen expectativas será el que se de entre Alemania vs. Irlanda del Norte, en la Jornada 2 del Grupo A de la eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

Alemania llega a este encuentro tras una sorpresiva derrota 2-0 en su visita a Eslovaquia, misma que los mandó a último sitio del sector apenas en la primera fecha de la competencia.

Por su parte, Irlanda del Norte se impuso a domicilio 3-1 a su similar de Luxemburgo, victoria que le alcanzó para apoderarse del primer sitio del grupo, mismo que buscará mantener en este encuentro que se antoja complicado en tierras teutonas.

HORARIO Y DÓNDE VER ALEMANIA VS. IRLANDA

Cuándo: El próximo domingo 7 de septiembre en el Estadio Rhein Energie de Colonia, Alemania

Horario: A las 12:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.