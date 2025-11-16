    Futbol

    Albania vs. Inglaterra | Horario y dónde ver el partido eliminatorio de la UEFA

    Inglaterra ya tiene su boleto a la próxima Copa del Mundo, pero buscan cerrar con marca perfecta ante los albaneses.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Albania vs Inglaterra | Horario y dónde ver el partido eliminatorio de la UEFA

    Albania recibe a Inglaterra en el Arena Kombetare en la décima y última fecha del Grupo K de las eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Los ingleses ya cuentan con su invitación a la justa Mundialista del 2026 y ante Albania querrán terminar perfectos en lo que se refiere a partidos ganados en el sector.

    Los albaneses, por su parte, aseguraron boleto a repechaje, por terminar en el segundo lugar del sector dejando fuera de la Copa del Mundo a Serbia, una de las grandes sorpresas de la eliminatoria en Europa.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ALBANIA VS. INGLATERRA

    Cuándo es: El próximo domingo 16 de noviembre en el Arena Kombetare.

    Horario: Rueda el balón a las 11:00 AM en el centro de México, 12:00 PM en el Este y 9:00 en el Pacífico, de los Estados Unidos.

    Por dónde ver: En los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

