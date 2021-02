UEFA Europa League: partidos, horarios, canales de TV para ver en vivo los 16vos de final

UEFA Europa League partidos de 16vos de final (Ida):



Dínamo Kiev vs Brujas (10:00 am, hora del este) por TUDNxtra

Wolfsberg vs Tottenham (12:55 pm) por TUDN

Real Sociedad vs Manchester United (12:55 pm) por UniMás

Estrella Roja vs Milan (12:55 pm) por Galavision

Slavia Praga vs Leicester City (12:55 pm) por TUDNxtra

Braga vs Roma (12:55 pm) por TUDNxtra

Krasnodar vs Dínamo Zagreb (12:55 pm) por TUDNxtra

Young Boys vs Bayer Leverkusen (12:55 pm) por TUDNxtra

Olympiacos vs PSV (12:55 pm) por TUDNxtra

Benfica vs Arsenal (3:00 pm) por UniMás

Antwerp vs Rangers (3:00 pm) por TUDNxtra

Salzburgo vs Villarreal (3:00 pm) por TUDNxtra

Granada vs Napoli (3:00 pm) por TUDN

Molde vs Hoffenheim (3:00 pm) por TUDNxtra

M. Tel Aviv vs Shakhtar Donestk (3:00 pm) por TUDNxtra

Lille vs Ajax (3:00 pm) por Galavision