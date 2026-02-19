PAOK Salonika Jorge Sánchez sigue sin debutar con el PAOK El club griego cayó 2-1 ante el Celta en el juego de ida de los Play-offs de la UEFA Europa League.

PAOK cayó 2-1 en el juego de ida de los Play-offs de la UEFA Europa League ante el Celta de Vigo en duelo celebrado en el Toumba Stadium en Tesalónica.

Y el mexicano Jorge Sánchez sigue sin debutar en su nuevo y aunque salió a la banca no vio minutos en el partido.

Los goles del encuentro fueron obra de Aspas, a los 34 minutos, y de Swedberg, a los 43, por los visitantes, mientras por el conjunto local marcó vía Jeremejeff, a los 77.

El encuentros de vuelta se celebrará el próximo jueves 26 de febrero en el Estadio Abanca Balaídos en Vigo.

Aquí las incidencias del partido:

El juego inició con mucha intensidad en toda la cancha y desde la tribuna se escucharon los cánticos griegos.

Williot Swedberg tuvo las dos mejores chances de anotar en los primeros minutos de este duelo.

A los 34 minutos, Iago Aspas marcó el primer gol del partido, tras una gran asistencia de Miguel Román. PAOK 0-1 Celta

Swedberg, a los 42 minutos, tras asistencia de Aspas anotó una vez más para el club español- PAOK 0-2 Celta

Pese a que Celta vuelve a mecer las redes, marcan al inicio de la jugada un fuera de juego de Swedberg.

Ya en la segunda mitad, Celta mantuvo la ventaja en los primeros minutos y buscó tener el balón en los pies, aunque poco a poco PAOK se hizo de él, pero no generó mucho peligro.

PAOK tiró toda la carne asador e hizo tres cambios al mismo tiempo a los 67, aunque ninguno fue Jorge Sánchez.

A los 77, Celta meció las redes nuevamente, pero el VAR no validó el gol.

PAOK vio coronado su esfuerzo y acortó distancia a los 77 vía Jeremejeff que hizo un golazo.