    PAOK Salonika

    Jorge Sánchez sigue sin debutar con el PAOK

    El club griego cayó 2-1 ante el Celta en el juego de ida de los Play-offs de la UEFA Europa League.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video ¡Oficial! Jorge Sánchez es nuevo jugador del PAOK junto a Giakoumakis

    PAOK cayó 2-1 en el juego de ida de los Play-offs de la UEFA Europa League ante el Celta de Vigo en duelo celebrado en el Toumba Stadium en Tesalónica.

    Y el mexicano Jorge Sánchez sigue sin debutar en su nuevo y aunque salió a la banca no vio minutos en el partido.

    Los goles del encuentro fueron obra de Aspas, a los 34 minutos, y de Swedberg, a los 43, por los visitantes, mientras por el conjunto local marcó vía Jeremejeff, a los 77.

    El encuentros de vuelta se celebrará el próximo jueves 26 de febrero en el Estadio Abanca Balaídos en Vigo.

    Aquí las incidencias del partido:

    El juego inició con mucha intensidad en toda la cancha y desde la tribuna se escucharon los cánticos griegos.

    Williot Swedberg tuvo las dos mejores chances de anotar en los primeros minutos de este duelo.

    A los 34 minutos, Iago Aspas marcó el primer gol del partido, tras una gran asistencia de Miguel Román. PAOK 0-1 Celta

    Swedberg, a los 42 minutos, tras asistencia de Aspas anotó una vez más para el club español- PAOK 0-2 Celta

    Pese a que Celta vuelve a mecer las redes, marcan al inicio de la jugada un fuera de juego de Swedberg.

    Ya en la segunda mitad, Celta mantuvo la ventaja en los primeros minutos y buscó tener el balón en los pies, aunque poco a poco PAOK se hizo de él, pero no generó mucho peligro.

    PAOK tiró toda la carne asador e hizo tres cambios al mismo tiempo a los 67, aunque ninguno fue Jorge Sánchez.

    A los 77, Celta meció las redes nuevamente, pero el VAR no validó el gol.

    PAOK vio coronado su esfuerzo y acortó distancia a los 77 vía Jeremejeff que hizo un golazo.

    El juego terminó con victoria de 1-2 del Celta como visitante.

    PAOK SalonikaCelta de VigoJorge Sánchez

