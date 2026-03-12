FC Midtjylland Rival de México en el Mundial 2026 da triunfo al Midtjylland en Europa League Gue-sung Cho, delantero de la Selección de Corea del Sur, fue el héroe del Midtjylland ante Nottingham Forest.

Video ¡Cho se levanta en el área! Gol de cabeza para adelantar al Midtjylland

Campanada del FC Midtjylland en la UEFA Europa League al derrotar como visitante 0-1 al Nottingham Forest de la Premier League en la ida de los Octavos de Final.

El club danés se llevó el triunfo del estadio City Ground con un gol del surcoreano Gue-sung Cho, quien será rival de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Gue-sung Cho inició el encuentro en la banca y entró al campo al minuto 58. Fue al 80’ cuando apareció dentro del área para meter un cabezazo tras un centro de Ousmane Diao por la banda derecha para hacer el único tanto del juego.

Es el séptimo gol de Gue-sung Cho en la temporada con el Midtjylland, equipo en el que milita desde el verano del 2023. Antes solo había jugado en el futbol de Corea del Sur con Jeonbuk Hyundai, Gimcheon Sangmu, FC Anyang, entre otros.

Gue-sung Cho, de 28 años, debutó en la Selección de Corea del Sur en septiembre del 2021 bajo las órdenes del técnico portugués Paulo Bento y, desde entonces, ha disputado 41 partidos con saldo de 10 goles.

Cho fue convocado en la última fecha FIFA del 2025 por el seleccionador Hong Myung-bo para los amistosos contra Bolivia y Ghana, incluso fue uno de los goleadores en el triunfo sobre la selección sudamericana por marcador de 2-0.