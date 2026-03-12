    Bologna

    Bologna vs. Roma: goles, resultado y resumen del partido de ida de Octavos en Europa League

    Federico Bernardeschi y Lorenzo Pellegrini hicieron los goles con los que los conjuntos italianos empataron más allá de la Serie A.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Resumen | Roma saca el empate a Bologna en la ida de Octavos de Europa League

    Bologna vs. Roma se midieron más allá de la Serie A o de la Coppa Italia y esta vez se enfrentaron a nivel internacional como parte de los partidos de ida de los Octavos de Final de la UEFA Europa League en el Stadio Renato Dall’Ara.

    Fue un primer tiempo con pocas ocasiones serias de gol, salva un disparo errático de Nicoló Casale por parte del conjunto local y luego un vuelo espectacular de Mile Svilar que volvió a impedir al Bologna que se fuera al frente en la pizarra.

    Fue hasta el segundo tiempo que Federico Bernardeschi abrió la cuenta sobre el minuto 50 por parte del Bologna y 21 minutos después, sobre el 71’, Lorenzo Pellegrini igualó a favor de la Roma para dejar todo de cara al juego de vuelta en los Octavos de Final de la UEFA Europa League.

    El partido se disputará el próximo jueves 19 de marzo en el Stadio Olimpico de Roma en el que en caso de haber empate en el global, se jugarán los tiempos extra y, en todo caso la definición por penales.

    Fue el segundo enfrentamiento entre Bologna y Roma en lo que va de la temporada, el anterior fue en la Serie A con triunfo romano de 1-0.

    Video ¡Aulla la loba! Pellegrini mete a la Roma al juego y les da el empate
    Video ¡Se rompe el cero! Bernardeschi hace el primero y fue una auténtica joya
    BolognaAS Roma

