Europa League Sorteo Europa League: Duro rival para el Fenerbahçe de Edson Álvarez El equipo donde milita el mexicano se medirá ante un equipo de la Premier League, mientras que el Celtic de Julián Araujo chocará contra el Stuttgart.

Video Definidos los enfrentamientos: así quedaron los playoffs de la Europa League

Este viernes se llevó a cabo en Nyon, Suiza, el sorteo de los Dieciseisavos de Final de la UEFA Europa League 2025-25 y quedaron definidos los emparejamientos de dicha fase.

Quedaron definidos los playoffs para los equipos que no lograron instalarse en el Top 8 de la fase liga, y uno de los focos estará puesto en el Celta de Vigo, único representante español en esta ronda.

PUBLICIDAD

El conjunto gallego se medirá ante el PAOK de Salónica en una eliminatoria que promete ser pareja y exigente.Celta finalizó la fase regular en la posición 16, apenas un punto por encima del cuadro griego, que terminó 17º, por lo que la serie se anticipa muy cerrada.

En otros cruces destacados, el Nottingham Forest se enfrentará al Fenerbahçe del mexicano Edson Álavarez, el Stuttgart chocará ante el Celtic de Julián Araujo, y el Bologna buscará avanzar frente al Brann, en una ronda que marcará el camino rumbo a los Octavos de Final.

ASÍ SE JUGARÁN LOS DIECISIESAVOS DE FINAL DE LA EUROPA LEAGUE 2025-26:

Ludogorets vs. Ferencvaros

Panathinaikos vs. Viktoria Plzen

Dinamo vs. Genk

PAOK vs. Celta

Celtic vs Stuttgart

Fenerbahçe vs. Nottingham Forest

Brann vs. Bologna

Lille vs. Estrella Roja