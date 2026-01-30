    Europa League

    Sorteo Europa League: Duro rival para el Fenerbahçe de Edson Álvarez

    El equipo donde milita el mexicano se medirá ante un equipo de la Premier League, mientras que el Celtic de Julián Araujo chocará contra el Stuttgart.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video Definidos los enfrentamientos: así quedaron los playoffs de la Europa League

    Este viernes se llevó a cabo en Nyon, Suiza, el sorteo de los Dieciseisavos de Final de la UEFA Europa League 2025-25 y quedaron definidos los emparejamientos de dicha fase.

    Quedaron definidos los playoffs para los equipos que no lograron instalarse en el Top 8 de la fase liga, y uno de los focos estará puesto en el Celta de Vigo, único representante español en esta ronda.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Europa League

    Definidos los enfrentamientos: así quedaron los playoffs de la Europa League
    1:46

    Definidos los enfrentamientos: así quedaron los playoffs de la Europa League

    UEFA Europa League
    Equipos calificados a Octavos de Final y Play-offs de la Europa League 2025-26
    1 mins

    Equipos calificados a Octavos de Final y Play-offs de la Europa League 2025-26

    UEFA Europa League
    Horario y dónde ver el Steaua de Bucarest va. Fenerbahce de Europa League
    1 mins

    Horario y dónde ver el Steaua de Bucarest va. Fenerbahce de Europa League

    UEFA Europa League
    Así puedes ver el partido Aston Villa vs. Salzburg de UEFA Europa League
    1 mins

    Así puedes ver el partido Aston Villa vs. Salzburg de UEFA Europa League

    UEFA Europa League
    ¡Tragedia en la Europa League! Siete hinchas fallecen cuando se dirigían a un juego
    1:42

    ¡Tragedia en la Europa League! Siete hinchas fallecen cuando se dirigían a un juego

    UEFA Europa League
    Siete hinchas fallecen cuando se dirigían a un juego de Europa League
    1 mins

    Siete hinchas fallecen cuando se dirigían a un juego de Europa League

    UEFA Europa League
    Aston Villa saca victoria de la casa del Fenerbahce
    2 mins

    Aston Villa saca victoria de la casa del Fenerbahce

    UEFA Europa League
    Fenerbahçe vs. Aston Villa | Horario y dónde ver en televisión el partido de la UEFA Europa League
    2 mins

    Fenerbahçe vs. Aston Villa | Horario y dónde ver en televisión el partido de la UEFA Europa League

    UEFA Europa League
    Horario y dónde ver el partido Roma vs. Stuttgart de la Jornada 7 en la UEFA Europa League
    2 mins

    Horario y dónde ver el partido Roma vs. Stuttgart de la Jornada 7 en la UEFA Europa League

    UEFA Europa League
    Así puedes ver el partido Fenerbahce vs. Aston Villa de Europa League
    2:02

    Así puedes ver el partido Fenerbahce vs. Aston Villa de Europa League

    UEFA Europa League

    El conjunto gallego se medirá ante el PAOK de Salónica en una eliminatoria que promete ser pareja y exigente.Celta finalizó la fase regular en la posición 16, apenas un punto por encima del cuadro griego, que terminó 17º, por lo que la serie se anticipa muy cerrada.

    En otros cruces destacados, el Nottingham Forest se enfrentará al Fenerbahçe del mexicano Edson Álavarez, el Stuttgart chocará ante el Celtic de Julián Araujo, y el Bologna buscará avanzar frente al Brann, en una ronda que marcará el camino rumbo a los Octavos de Final.

    ASÍ SE JUGARÁN LOS DIECISIESAVOS DE FINAL DE LA EUROPA LEAGUE 2025-26:

    Ludogorets vs. Ferencvaros
    Panathinaikos vs. Viktoria Plzen
    Dinamo vs. Genk
    PAOK vs. Celta
    Celtic vs Stuttgart
    Fenerbahçe vs. Nottingham Forest
    Brann vs. Bologna
    Lille vs. Estrella Roja

    Los encuentros de ida del playoff se disputarán el 19 de febrero, con las vueltas programadas para el 26.

    Relacionados:
    Europa LeagueBrannBolognaDinamo ZagrebKRC GenkCelticVfB StuttgartLudogorets RazgradFerencvárosi TCViktoria PlzenNottingham ForestLillePAOK SalonikaCelta de VigoFenerbahçeEstrella Roja

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    YE Live in Mexico
    Tráiler: Mochaorejas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX