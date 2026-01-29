Fenerbahçe Horario y dónde ver el Steaua de Bucarest va. Fenerbahce de Europa League El equipo rumano espera un milagro para meterse a la reclasificación, mientras que los turcos mejorar su posición en la misma fase.

Video Así puedes ver el Steaua de Bucarest va. Fenerbahce de Europa League

La Europa League termina su fase de Liga con juegos de alto calibre, entre ellos está el partido entre el Steaua de Bucarest que recibirá al Fenerbahce en la cancha del Arena Nationala, en Bucarest, Rumania.

El conjunto rumano llegara tras una dolorosa derrota en calidad de visitante, el marcador fue de 4-1 ante el Dinamo Zagreb

Mientras que el conjunto turco, donde milita el mexicano Edson Álvarez cayó en casa por la mínima diferencia ante el Aston Villa de Inglaterra.

Con estos resultados, el Steaua de Bucarest se quedó con 6 puntos en la posición 29, todavía con ligeras esperanzas de clasificar al repechaje, mientras que el Fenerbahce ocupa el lugar 18 con 11 unidades asegurando un lugar en la reclasificación de cara a los octavos de final.

Horario y dónde ver el Steaua de Bucarest va. Fenerbahce de Europa League