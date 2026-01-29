    Fenerbahçe

    Horario y dónde ver el Steaua de Bucarest va. Fenerbahce de Europa League

    El equipo rumano espera un milagro para meterse a la reclasificación, mientras que los turcos mejorar su posición en la misma fase.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Así puedes ver el Steaua de Bucarest va. Fenerbahce de Europa League

    La Europa League termina su fase de Liga con juegos de alto calibre, entre ellos está el partido entre el Steaua de Bucarest que recibirá al Fenerbahce en la cancha del Arena Nationala, en Bucarest, Rumania.

    El conjunto rumano llegara tras una dolorosa derrota en calidad de visitante, el marcador fue de 4-1 ante el Dinamo Zagreb

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Europa League

    Así puedes ver el partido Aston Villa vs. Salzburg de UEFA Europa League
    1 mins

    Así puedes ver el partido Aston Villa vs. Salzburg de UEFA Europa League

    UEFA Europa League
    ¡Tragedia en la Europa League! Siete hinchas fallecen cuando se dirigían a un juego
    1:42

    ¡Tragedia en la Europa League! Siete hinchas fallecen cuando se dirigían a un juego

    UEFA Europa League
    Siete hinchas fallecen cuando se dirigían a un juego de Europa League
    1 mins

    Siete hinchas fallecen cuando se dirigían a un juego de Europa League

    UEFA Europa League
    Aston Villa saca victoria de la casa del Fenerbahce
    2 mins

    Aston Villa saca victoria de la casa del Fenerbahce

    UEFA Europa League
    Fenerbahçe vs. Aston Villa | Horario y dónde ver en televisión el partido de la UEFA Europa League
    2 mins

    Fenerbahçe vs. Aston Villa | Horario y dónde ver en televisión el partido de la UEFA Europa League

    UEFA Europa League
    Horario y dónde ver el partido Roma vs. Stuttgart de la Jornada 7 en la UEFA Europa League
    2 mins

    Horario y dónde ver el partido Roma vs. Stuttgart de la Jornada 7 en la UEFA Europa League

    UEFA Europa League
    Así puedes ver el partido Fenerbahce vs. Aston Villa de Europa League
    2:02

    Así puedes ver el partido Fenerbahce vs. Aston Villa de Europa League

    UEFA Europa League
    Fenerbahçe golea al Brann y sigue escalando en la Europa League
    1 mins

    Fenerbahçe golea al Brann y sigue escalando en la Europa League

    UEFA Europa League
    Betis gana al Dinamo Zagreb y se mantiene invicto en la Europa League
    1 mins

    Betis gana al Dinamo Zagreb y se mantiene invicto en la Europa League

    UEFA Europa League
    Brann vs. Fenerbahce: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 de UEFA Europa League
    1 mins

    Brann vs. Fenerbahce: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 de UEFA Europa League

    UEFA Europa League

    Mientras que el conjunto turco, donde milita el mexicano Edson Álvarez cayó en casa por la mínima diferencia ante el Aston Villa de Inglaterra.

    Con estos resultados, el Steaua de Bucarest se quedó con 6 puntos en la posición 29, todavía con ligeras esperanzas de clasificar al repechaje, mientras que el Fenerbahce ocupa el lugar 18 con 11 unidades asegurando un lugar en la reclasificación de cara a los octavos de final.

    Horario y dónde ver el Steaua de Bucarest va. Fenerbahce de Europa League

    • Fecha: Este partido se jugará el próximo jueves 29 de enero en la cancha del Arena Nationala, en Bucarest, Rumania.
    • Horario: Este juego dará inicio a las 14:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 15:00 horas del Este, 12:00 horas del Pacífico.
    • Dónde ver: Este encuentro lo podrás disfrutar a través de ViX para todo Estados Unidos.
    Relacionados:
    FenerbahçeSteaua Bucharest

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Par de ideotas
    Gratis
    Tráiler: Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX