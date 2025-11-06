Video Resumen | Betis quita el paso perfecto del Lyon en la Europa League

Betis continúa con su buen paso en la UEFA Europa League y la tarde de este jueves se impuso 2-0 al Lyon con lo que mantiene su paso invicto en lo que va del torneo.

Y es que consiguió su segundo triunfo de la campaña en la competencia que se sumó a los dos empates, y no suelta prenda en el torneo.

Los goles del partido fueron obra de Abde Ezzalzouli, a los 30 minutos, y de Antony, a los 35.

El conjunto español mantuvo el control del partido, practicamente los 90 minutos del mismo, particularmente luego del primer tanto.

Mientras, el conjunto francés, pese a sus intentos no logró nunca vulnerar el arco de Valles.

A destacar el tanto de Antony para la segunda anotación del conjunto andaluz, ganó a velocidad un largo balón a dos jugadores del Lyon y a la salida de Greif bombeó el balón de bella manera.

Con este resultado, Betis llegó a ocho puntos producto de dos victorias y dos empates en el torneo. Mientras, Lyon se quedó con nueve unidades. Ambos están en parte alta de la fase de liga de la Europa League.