    Betis continúa con su buen paso en la UEFA Europa League y la tarde de este jueves se impuso 2-0 al Lyon con lo que mantiene su paso invicto en lo que va del torneo.

    Y es que consiguió su segundo triunfo de la campaña en la competencia que se sumó a los dos empates, y no suelta prenda en el torneo.

    Los goles del partido fueron obra de Abde Ezzalzouli, a los 30 minutos, y de Antony, a los 35.

    El conjunto español mantuvo el control del partido, practicamente los 90 minutos del mismo, particularmente luego del primer tanto.

    Mientras, el conjunto francés, pese a sus intentos no logró nunca vulnerar el arco de Valles.

    A destacar el tanto de Antony para la segunda anotación del conjunto andaluz, ganó a velocidad un largo balón a dos jugadores del Lyon y a la salida de Greif bombeó el balón de bella manera.

    Con este resultado, Betis llegó a ocho puntos producto de dos victorias y dos empates en el torneo. Mientras, Lyon se quedó con nueve unidades. Ambos están en parte alta de la fase de liga de la Europa League.

    Video Antony firma una definición exquisita para marcar el segundo gol

