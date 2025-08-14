Chino Huerta, Orbelín Pineda y Mateo Chávez avanzan en Conference League

César Huerta, Mateo Chávez y Orbelín Pineda avanzaron este jueves en la UEFA Conference League, pues sus respectivos clubes lograron los resultados que necesitaban para pasar a la siguiente fase del torneo.

Con Chávez todo el partido, el AZ Alkmaar superó hoy por 0-1 (0-4 en el global) al FC Vadul, equipo del Principado de Liechtenstein, gracias a un gol de penal de Troy Parrot al minuto 88.

El lateral mexicano, que solo había disputado tres minutos en el juego de Ida de la tercera ronda clasificatoria de este certamen, realizó un buen compromiso con el club neerlandés, que aseguró el paso a la siguiente fase.

Por su parte, el Anderlecht con ‘Chino’ Huerta en cancha 71 minutos, igualó a un gol en su visita al FC Sheriff y, tras el 3-0 de la Ida, también avanzó sin mayores problemas a la próxima ronda. Nathan-Dylan Saliba marcó por el club belga, mientras que Elijah Odede marcó el empate del cnojunto local.

El que más sufrió fue el AEK Atenas que tuvo como titular a Orbelín Pineda. El equipo del centrocampista mexicano, que fue reemplazado al minuto 73, necesitó de los tiempos extra para seguir con vida en el torneo.

Razvan Marin, de penal, puso en ventaja al cojunto griego, pero Giorgi Kvilitaia, también de penal puso el 1-1 que llevó el juego a los tiempos extra tras el empate 2-2 en el primer encuentro. Dereck Kutesa y Luka Jovic, el atacante que sonó como refuerzo del Cruz Azul, marcaron los goles del triunfo 3-1 para el equipo donde milita el ‘Maguito’.