El entrenador del Paris Saint-Germain , Luis Enrique , reconoció que tuvo una oferta para entrenar al Atlético de Madrid , que rechazó porque "había dado la palabra a otro club", y afirmó que tuvieron suerte porque él no habría durando tantos años como Diego 'Cholo' Simeone .

"Sí, fue cierto (que tuve una oferta del Atlético de Madrid), pero ya tenía tomada una decisión, había dado mi palabra a otro club y no iba a romperla", dijo el entrenador español en la rueda de prensa previa al duelo de Champions League que mañana le medirá a los Colchoneros .

"El Atleti tuvo suerte de encontrar a Simeone, yo no habría durado ni la mitad de año, no tengo esa energía. Encontró al mejor entrenador que podía tener, como lo demuestra su trayectoria y los títulos que ha conseguido en once temporadas", agregó.