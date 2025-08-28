Video Barcelona y PSG entre rivales de los mexicanos en la Champions League

Luego del sorteo de la UEFA Champions League 2025-2026 en Mónaco, se definieron los rivales de los 36 equipos que contenderán durante las ocho jornadas de la Fase de Liga en el segundo año bajo el nuevo formato en el que desapareció la Fase de Grupos.

Los juegos arrancan en día patrio, el 16 de septiembre, Día de la Independencia en México, y cuya primera jornada se disputará en tres días y no dos como es habitual; entre el 16 y 18 de septiembre; el resto de las jornadas se jugarán en dos días en la semana.

La Fase de Liga concluirá el próximo año y en un solo día, el 28 de enero, para definir los equipos clasificados a Octavos de Final y previo a ello una ronda de Playoffs eliminatorias, ésta a disputarse el 17 y 18 de febrero, la ida; y el 24 y 25 de ese mes los juegos de vuelta.

¿CUÁLES SON LOS RIVALES DE LOS JUGADORES MEXICANOS EN LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE?

Son sólo dos mexicanos los que contenderán en la Fase de Liga de la UEFA Champions League; Rodrigo Huescas con el Copenhague y que debió disputar tres rondas previas antes de conseguir instalarse en esta ronda.

El otro mexicano, aunque no es titular habitual en LaLiga, es Alex Padilla, quien estuviera a préstamo con Pumas y que volvió con Athletic Club en espera de una oportunidad en el cuadro inicial.

Estos con los rivales de Rodrigo Huescas con Copenhague:

Borussia Dortmund

Barcelona

Bayer Leverkusen

Villarreal

Napoli

Tottenham

Kairat Almaty

Qarabag

Estos son los rivales de Alex Padilla con Athletic Club:

