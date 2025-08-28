    Mexicanos en el Exterior

    Estos son los rivales de los jugadores mexicanos en UEFA Champions League

    Son sólo dos los futbolistas de México que contenderán dentro de la Fase de Liga de la Copa de Europa.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Barcelona y PSG entre rivales de los mexicanos en la Champions League

    Luego del sorteo de la UEFA Champions League 2025-2026 en Mónaco, se definieron los rivales de los 36 equipos que contenderán durante las ocho jornadas de la Fase de Liga en el segundo año bajo el nuevo formato en el que desapareció la Fase de Grupos.

    Los juegos arrancan en día patrio, el 16 de septiembre, Día de la Independencia en México, y cuya primera jornada se disputará en tres días y no dos como es habitual; entre el 16 y 18 de septiembre; el resto de las jornadas se jugarán en dos días en la semana.

    PUBLICIDAD

    La Fase de Liga concluirá el próximo año y en un solo día, el 28 de enero, para definir los equipos clasificados a Octavos de Final y previo a ello una ronda de Playoffs eliminatorias, ésta a disputarse el 17 y 18 de febrero, la ida; y el 24 y 25 de ese mes los juegos de vuelta.

    ¿CUÁLES SON LOS RIVALES DE LOS JUGADORES MEXICANOS EN LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE?

    Son sólo dos mexicanos los que contenderán en la Fase de Liga de la UEFA Champions League; Rodrigo Huescas con el Copenhague y que debió disputar tres rondas previas antes de conseguir instalarse en esta ronda.

    El otro mexicano, aunque no es titular habitual en LaLiga, es Alex Padilla, quien estuviera a préstamo con Pumas y que volvió con Athletic Club en espera de una oportunidad en el cuadro inicial.

    Estos con los rivales de Rodrigo Huescas con Copenhague:

    • Borussia Dortmund
    • Barcelona
    • Bayer Leverkusen
    • Villarreal
    • Napoli
    • Tottenham
    • Kairat Almaty
    • Qarabag

    Estos son los rivales de Alex Padilla con Athletic Club:

    • PSG
    • Borussia Dortmund
    • Arsenal
    • Atalanta
    • Sporting Lisboa
    • Slavia Praga
    • Qarabag
    • Newcastle

    Más sobre UEFA Champions League

    1:11
    Barcelona y PSG entre rivales de los mexicanos en la Champions League

    Barcelona y PSG entre rivales de los mexicanos en la Champions League

    2:06
    ¡Preparen palomitas! Así fue el sorteo de Fase de Liga de Champions League

    ¡Preparen palomitas! Así fue el sorteo de Fase de Liga de Champions League

    1 min
    Los 10 imperdibles partidos de la Fase de Liga de la Champions 2025-26

    Los 10 imperdibles partidos de la Fase de Liga de la Champions 2025-26

    7:31
    ¡Bombo 3 tiene rivales! Conoce más partidos en Champions League

    ¡Bombo 3 tiene rivales! Conoce más partidos en Champions League

    7:03
    ¡Bombo 2 definido! Estos serán los partidos en Champions League

    ¡Bombo 2 definido! Estos serán los partidos en Champions League

    Relacionados:
    Mexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX