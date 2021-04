En las inmediaciones del Camp Nou, estadio en donde hace vida el FC Barcelona, algunos trapos con frases del tipo: El FCB es la Nostra Vida, No la vostra Joguina. Siperlliga NO (El Fútbol Club Barcelona es nuestra vida, no vuestro juego. Superliga no), amanecieron colgados en las rejas. Recordemos que el Barcelona es uno de los 12 conjuntos que forman parte de la fundación de una competición que amenaza los cimientos del futbol europeo tal y como lo conocemos hoy en día.