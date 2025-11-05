Video Resumen | Chelsea rescata empate y no logra entrar en zona de clasificación directa

Qarabag, pese a estar en casa, obtuvo un empate de mérito ante un Chelsea que buscó la victoria los 90 minutos del partido de la Jornada 4 de la UEFA Champions League.

Los goles del partido fueron obra de Leandro Andrade, a los 29, y de Jankovic, a los 39, por los locales. Mientras por los de la Premier League anotaron Estevao, a los 16, y Garnacho, a los 53.

Y es que el conjunto de Azerbaiyán hizo valer desde el principio de las acciones su condición de local y jugó sin complejos ante el actual campeón del mundo de Clubes.

Pese a que tuvo un inicio incierto ya que el tanto en contra del brasileño parecía un duro golpe para sus posibilidades muy temprano en el encuentro, sin embargo se lanzó con todo a frente e igualó con el gol del caboverdiano.

Y su esfuerzo, ofensivo, dio frutos cuando se puso al frente con el tanto de penal de Jankovic, pero ya sabemos que la pegada del Chelsea es de peso completo y lo dejó ver con el empate a dos del argentino Garnacho.

Luego, el duelo entró en un ir y venir en el que ambos clubes tuvieron chances de adelantarse en el marcador. Los de Enzo Maresca con más claridad y experiencia, pero los locales con más entusiasmo y entrega.

Con este resultado, ambos clubes legaron a siete puntos en la competencia de la UEFA y se mantienen a la mitad de la tabla cuando aún faltan juegos por disputar en la fecha.