El Atlético de Madrid sumó sus primeros puntos al derrotar al Eintracht Frankfurt en la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025.

El Riyadh Air Metropolitano de la capital española vivió una noche de ensueño con la primera señal de la victoria a los 4 minutos de partido y el gol de vestidor de los colchoneros.

Giacomo Raspadori remató en el corazón del área un gran centro raso del argentino Guiliano Simeone para poner al estadio de pie y continuar el gran ímpetu que perduraba en el equipo y la afición desde el fin de semana cuando derrotaron al Real Madrid en LaLiga.

Los alemanes tuvieron muy pocas oportunidades de reaccionar en todo el primer tiempo y cuando parecía que la calma finalmente llegaba, Robin Le Normand clavó el 2-0 para el Atlético tras un tiro de esquina que se paseó hasta el segundo poste donde remató sin piedad.

Cuando se acercaba el descanso y con ello la oportunidad para el Eintracht de replantear el partido, el argentino Julián Álvarez escapó por la banda hasta línea de fondo donde alzó la frente para ceder el balón a Antoine Griezmann y este anotar el 3-0.

El tanto del francés fue más que especial, ya que además de sentenciar la victoria desde muy temprano, significó su gol 200 como jugador del Atlético de Madrid. El jugador lo presumió alzando un jersey con dicho número a sus espaldas antes de dirigirse al túnel.

Pero el Frankfurt no se iría sin añadir algo de dramatismo, pues en menos de 10 minutos del segundo tiempo encontró el descuento gracias a un espectacular cambio de juego para Knauff, quien en dos tiempos recentró para asistir a Jonathan Burkardt en el corazón del área.

La respuesta del Atlético fue descomunal: minutos después Guliano, Pablo Barrios y Marcos Llorente se juntaron para el doblete de locura de Griezmann que no contó, generando confusión en todas partes.