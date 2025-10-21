Arsenal vs. Atlético de Madrid es quizás el partido más atractivo del inicio de la Jornada 3 en la UEFA Champions League dentro de la Fase de Liga y en el que el paso perfecto de los Gunners se pone en riesgo ante un conjunto español que va por su primera victoria de visita esta temporada.

Arsenal venció al Athletic Bilbao en la primera fecha y luego como local derrotó al Olpympiacos, en ambos casos por idéntico marcador de 2-0 por lo que además de cuidar el paso perfecto buscará colgar de nuevo el cero en su portería.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER EL ARSENAL VS. ATLÉTICO DE MADRID DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Atlético de Madrid viene de ganar 5-1 al Eintracht Frankfurt en el pasado encuentro de la UEFA Champions League, pero en su primer frente perdió 3-2 en Anfield ante Liverpool.

Tanto Arsenal como Atlético de Madrid no se enfrentaban en una competición de la UEFA desde la Europa League 2017-2018 en Semifinales donde empataron 1-1 en Londres y los Colchoneros ganaron en la vuelta 1-0 para posteriormente consagrarse campeones ante Marsella en Lyon.