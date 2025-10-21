    Arsenal

    Arsenal humilla al Atlético de Madrid con cuatro goles en 13 minutos

    Viktor Gyokeres se reencontró con el gol tras siete partidos y anotó un doblete en la Champions League.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Resumen | Arsenal golea y humilla al Atlético de Madrid con un contundente 4-0

    Arsenal sigue con paso perfecto en la UEFA Champions League luego de golear 4-0 al Atlético de Madrid en Londres durante la Jornada 3 de la Fase de Liga.

    Los Gunners de Mikel Arteta tuvieron un segundo tiempo perfecto tras irse al descanso con un 0-0 en el marcador en el Emirates Stadium.

    Gabriel Magalhaes rompió el cero con un cabezazo a balón parado al minuto 57 y Gabriel Martinelli aumentó la ventaja al 64’ tras un jugadón de Myles Lewis-Skelly que arrancó con el balón antes de pasar el medio campo y en el camino se quitó a cuatro rivales previo a asistir al brasileño.

    Viktor Gyokeres se reencontró con el gol después de siete partidos sin poder marcar y se mandó un doblete para sellar la contundente victoria del Arsenal. El delantero sueco fue elegido MVP del partido.

    De esta manera, con cuatro goles en 13 minutos, el Arsenal levanta la mano para ser uno de los fuertes candidatos en la Champions League.

    Los Gunners llegaron a nueve puntos y marchan en el tercer lugar de la Fase de Liga tras el campeón PSG y el Inter de Milán.

    Mientras que el Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone sufrió su segunda derrota en la Champions League y cayó a la posición 18 con tres unidades.

