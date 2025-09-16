Real Madrid logró una remontada con goles de penal frente al Marsella en el inicio de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026 en el Estadio Santiago Bernabéu, ambas anotaciones por medio de Kylian Mbappé.

A decir del director técnico Xabi Alonso, pese al triunfo se les complicó el juego, sobre todo tras la expulsión Dani Carvajal sobre el minuto 72 cuando el partido estaba empatado 1-1 y que a la postre remontó con un polémico penal por mano en el área.

“La expulsión era evitable por nuestra parte, es una pena, pero tendremos que hablar del tema. Lo que ha pitado el árbitro (sobre los penales)”, indicó Xabi Alonso antes de destacar el acierto de Kylian Mbappé en ambos penales y la forma en la que peló las pelotas.

“No ha está mal, ¿no? Es su línea con dos goles y bueno nada, tiene un impacto en el resto brutal, está en buen momento personal y futbolístico. Contento de estar con él en el día a día trabajando porque nos queda mucho, vamos empezando.

“Sin duda (es un líder), hay muchas personalidades y Kylian es una de ellas. Hablando a un metro de él no voy a hablar tanto, ¿no?”, dijo entre risas el director técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, con el delantero francés a sus espaldas.

Por su parte, Kylian Mbappé habló sobre el triunfo y también del segundo penal, una mano en el área que para algunos no debió decretarse como pena máxima y que permitió al cuadro merengue remontar.