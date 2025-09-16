Video ¡La sorpresiva queja de Mbappé sobre la regla de la mano en el área!

Real Madrid se repuso de un marcador adverso ante Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu para ganar 2-1 en el inicio de la Fase de Liga de la UEFA Champions League y lo hizo con dos goles de penal del delantero francés Kylian Mbappé, uno en cada tiempo.

El segundo fue una mano de un defensor del cuadro galo dentro del área que detonó la controversia sobre la intencionalidad o no de la infracción, a lo que Mbappé respondió que se respetan ambos puntos de vista pues se trata de una regla que nadie logra entender del todo aún.

“Al final es complicado, ¿sabes? Porque el tema de las manos es muy complicado. A veces dicen que todas las manos se pitan, después no todas las manos se pitan, es complicado tener una lógica.

“Al final seguimos las reglas si la regla dice es penalti, es penalti. Para mí es penalti, puedo entender que otra gente diga que no es penalti, otra que dice que es penalti, la verdad es que todo el mundo está perdido con esta regla. O es mano o no es, no es que está cerca, está en el suelo, al final estamos un poco perdido con eso.

“Nos han marcado penalti, yo lo tiro y ya está”, indicó Kylian Mbappé, quien también habló sobre la meta de goles que pretende alcanzar esta temporada como jugador del Real Madrid en todas las competiciones oficiales en las que participen; LaLiga, UEFA Champions League y la Copa del Rey.