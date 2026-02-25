Real Madrid vs. Benfica EN VIVO: se juega el boleto a Octavos de Final de la UEFA Champions League
El cuadro merengue llega con ventaja al juego de vuelta de los Playoffs hacia los Otavos de Final en la Copa de Europa.
Real Madrid vs. Benfica juegan el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026 con ventaja de un gol para los merengues tras el triunfo obtenido en la ida la semana pasada en Lisboa rumbo a los Octavos de Final.
Un gol de Vinícius Júnior fue el que adelantó al conjunto español en el duelo directo con las Águilas de Lisboa en un partido en el que fue víctima de presuntos insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni y cuyo caso se encuentra en investigación por parte de la UEFA.
Incluso, José Mourinho debió ser expulsado por protestas airadas y no estará en el banquillo del Benfica este miércoles para dirigir la nave en busca de dar la sorpresa al Real Madrid como lo hiciera en el cierre de la Fase de Liga, donde se impuso con gol de su portero en compensación.
REAL MADRID VS. BENFICA, PLAYOFFS DE VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Real Madrid y Benfica buscan completar los clubes que clasifican a los Octavos de Final de la Copa de Europa que comenzaron a delinearse el martes con varios equipos que se sumaron a los clubes que clasificaron de manera directa y cuyo sorteo para definir los encuentros será este viernes 27 de febrero.
- Remate de cabeza de Asencio que se fue apenas por arriba de la portería del Benfica; cerca el segundo gol del partido del Real Madrid.
- Minuto 51, Nicolás Otamendi es amonestado por una dura barrida sobre Tchouameni tras duro choque contra Vini Jr.
- ¡Se juega el segundo tiempo!
- Se acaba el primer tiempo el en Bernabéu con ventaja parcial del Real Madrid.
- Richard Ríos es el primer amonestado del partido al minuto 35 por parte del cuadro lisboeta.
- ¡Gol del Real Madrid... ANULADO! Centro de Vini Jr., recentra Valverde, remata Gonzalo García quien exigía penal, pero la pelota le queda a los pies de Arda Güler, quien definió a ras de pasto para el 2-1 en la vuelta, 3-1 en el global hacia los Octavos de Final, pero el central lo anuló tras revisión en el VAR.
- Disparo de Vini Jr. que controla el guardameta del SL Benfica.
- ¡Gol del Real Madrid! Tchouameni definió con parte interna un centro porderecha con un fogonazo para el 1-1, 2-1 en el global sobre Benfica.
- ¡Gol del Benfica! Asencio quiso cortar la pelota en un centro por derecha al área y casi anota autogol, pero Courtois lo salvó, aunque en el rebote definió Rafa Silva al minuto 14 para el 0-1 a favor del Benfica, 1-1 en el global.
- Disparo con parte interna del pie derecho y dentro del áea de Vinícius Júnior que se fue apenas por arriba de la portería, al minuto 6.
- ¡Silbatazo inicial para el partido Real Madrid vs. Benfica rumbo a los Octavos de Final de Champions League.