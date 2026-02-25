Benfica Real Madrid vs. Benfica EN VIVO: se juega el boleto a Octavos de Final de la UEFA Champions League El cuadro merengue llega con ventaja al juego de vuelta de los Playoffs hacia los Otavos de Final en la Copa de Europa.

Video ¡Golazo del Madrid! Tchouaméni define al más puro estilo de Toni Kroos

Un gol de Vinícius Júnior fue el que adelantó al conjunto español en el duelo directo con las Águilas de Lisboa en un partido en el que fue víctima de presuntos insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni y cuyo caso se encuentra en investigación por parte de la UEFA.

Incluso, José Mourinho debió ser expulsado por protestas airadas y no estará en el banquillo del Benfica este miércoles para dirigir la nave en busca de dar la sorpresa al Real Madrid como lo hiciera en el cierre de la Fase de Liga, donde se impuso con gol de su portero en compensación.

Video ¡Gol del Benfica! Rafa Silva se encuentra el balón para poner el 0-1

REAL MADRID VS. BENFICA, PLAYOFFS DE VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid y Benfica buscan completar los clubes que clasifican a los Octavos de Final de la Copa de Europa que comenzaron a delinearse el martes con varios equipos que se sumaron a los clubes que clasificaron de manera directa y cuyo sorteo para definir los encuentros será este viernes 27 de febrero.