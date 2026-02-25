    Real Madrid

    Real Madrid vs. Benfica: policía española golpea a aficionados del club portugués

    Elementos de seguridad española reprendió a seguidores del conjunto lisboeta previo al partido de vuelta de Playoffs de la UEFA Champions League.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡Golazo del Madrid! Tchouaméni define al más puro estilo de Toni Kroos


    Real Madrid vs. Benfica no comenzó de la mejor manera, sobre todo para los aficionados de las Águilas de Lisboa, quienes fueron golpeados y amedrentados por parte de la policía española en las calles aledañas al Estadio Santiago Bernabéu previo al partido.

    Era la vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League, al que el conjunto merengue llegaba con ventaja de un gol tras el partido de ida en territorio lusitano la semana pasada en la lucha por un boleto para los Octavos de Final.

    Sin que se diera a conocer a detalle los motivos que generaron la trifulca, la policía de Madrid trató de controlar los ánimos de los seguidores visitantes y algunos de ellos, sin que en los videos que circularon en las redes sociales demostraran disturbios, fueron golpeados con macanas.

    La caballería de los elementos de seguridad española también se hizo presente e incluso hicieron llorar a un pequeño aficionado del SL Benfica frente a los hechos de violencia en la capital española.

    Algunos seguidores fueron atendidos por cuerpos médicos españoles, pues se registró un descalabro derivado de los altercados y son conocerse aún un número de detenidos ante la alta expectativa que generó el encuentro de los Playoffs de la Copa de Europa.

    Este hecho en la serie entre Real Madrid y Benfica se le suman los actos de supuesto racismo en contra de Vinícius Júnior por parte del futbolista argentino del club lisboeta Gianluca Prestianni, por lo que la intensidad del duelo se elevó al máximo.

