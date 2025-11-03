Video El nuevo uniforme del Real Madrid que ha dividido a la afición

La afición del Real Madrid ha quedado dividida por esta razón de cara al partido ante Liverpool correspondiente a la Jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Y es que el club madrileño dio a conocer un jersey alternativo que no gustó del todo a los exigentes aficionados que criticaron la supuesta falta de identidad del equipo más ganador de Europa en el diseño de la indumentaria.

Se trata de una playera estilo casual de la serie Adidas originals LFSTRL con cuello en 'v' y en su mayoría presume un tenue color púrpura con patrones geométricos en blanco.

De acuerdo a la descripción del producto, el diseño busca homenajear la herencia del Real Madrid en el futbol y al mismo tiempo incorporar tendencias actuales en el mundo de la moda.

Las críticas de un sector de fanáticos no se hicieron esperar y tras el anuncio se pudieron leer frases como "qué cosa más fea", "¿de verdad era tan difícil crear algo bonito para ponerte todos los días?", "la ha diseñado un enemigo" y "si me pagas igual me la pongo".