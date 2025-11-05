Video ¡Inicia la transmisión! Qarabag vs Chelsea de Champions League EN VIVO AQUÍ

La UEFA Champions League sigue desplegando su nueva narrativa. Con 36 equipos cruzándose en un formato revolucionario, esta jornada 4 pone a prueba tanto la estrategia como el fondo de armario de las plantillas. Cada partido es una historia que puede cambiar el rumbo del torneo.

Con el escenario del Tofig Bakhramov listo para vibrar, Qarabag busca retomar el paso firme, mientras que Chelsea pretende sorprender y enviar un mensaje claro a sus competidores. La UEFA Champions League, en su versión más ambiciosa, continúa en su camino hacia lo más alto de Europa.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER QARABAG VS. CHELSEA DE LA JORNADA 4 DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

El próximo partido de la UEFA Champions League enfrentará a Chelsea contra Qarabag, un encuentro que recuerda sus duelos previos en competiciones europeas. Ambos equipos buscarán sumar puntos en esta nueva fase de liga única.

Estos equipos se reencuentran en la UEFA Champions League por primera vez desde que lo hiciera en la Fase de Grupos en 2017, en ambos casos Chelsea ganó; 6-0 como local y luego 0-4 como visitante.

Cuándo es el Qarabag vs. Chelsea: el juego es el miércoles 5 de noviembre de 2025 en el Tofig Bakhramov.

A qué hora es el Qarabag vs. Chelsea: el partido inicia en México a las 11:45; en Estados Unidos es a las 12:45 tiempo del Este, 11:45 tiempo del Centro y 9:45 tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Qarabag vs. Chelsea: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX.