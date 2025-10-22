Video Resumen | Voltereta del Athletic Club vs. Qarabag a base de golazos

Athletic de Bilbao no se siente cómodo en la UEFA Champions League. En su tercer juego sufrió, pero al final sacó sus primeros tres puntos del torneo ante un Qarabag que nunca dejó de luchar y lo metió en líos en San Mamés.

Y es que, además, debió venir de atrás porque al minuto uno ya estaba abajo en el marcador, luego de una serie de errores defensivos y le costó horrores empatar, y después ponerse en ventaja.

Los goles del partido fueron obra de Leandro Andrade, al minuto uno por los de Azerbaiyán, y de Guruzeta, a los 40 y 88, y de Navarro, a los 70, por lo locales.

El tanto de Andrade vino tras un par de errores defensivos que supo aprovechar el portugués. Luego el club de Bilbao se encargó de errar todo lo que tuvo ante el arco del rival con los Williams y compañía.

Así hasta que a los 40, Guruzeta por fin envió el balón a las redes.

En la segunda mitad, la fórmula no cambió y los de casa fueron fallando lo que tuvieron, incluida un chance increíble de Paredes a los 49. Solo frente al arco.

Y a los dirigidos por Ernesto Valverde, se les notó entonces desesperación en su juego y su apresuramiento al decidir.

Así, hasta el 70 cuando Navarro rompió el juego con un golazo de tiro de media distancia y a los 88, Guruzeta cerró el marcador.

Los azeríes, pese a todo nunca bajaron los brazos iniciaron la Champions con dos victorias. Estuvieron cerca siempre de un segundo gol que finalmente no concretaron.

Con este resultado, los españoles alcanzaron tres puntos y siguen entre los últimos de la competencia, mientras el Qarabag se quedó con 10 y se ubica en la zona media de la competencia.

Galatasaray sigue sumando

En otro juego, Galatasaray sigue sumando y venció 3-1 al Bodo/Glimt en un duelo en que fue manifiestamente superior al cuadro noruego.

La actuación de la noche fue de Osimhem que marcó dos tantos. El primero de ellos a los 3 minutos y el segundo a los 33. Mientras el tercer gol fue de Yunus Akgun a los 60. Por el visitante, marcó Helmersen a los 76.

El club turco pudo llevarse un marcador mucho más holgado, pero con los tres tantos le alcanzó para sumar seis unidades tras las tres primeras jornadas disputadas en Champions Legue. Se mantiene en la mitad de la tabla, mientras los noruegos se quedaron con dos en la parte baja.