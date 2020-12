Corría el minuto 14 cuando el cuarto árbitro Sebastian Coltescu se refirió a Webó como “el negro de ahí”, por lo que los jugadores del cuadro turco decidieron no continuar el juego obligando a la UEFA a abrir una investigación y posponer el encuentro un día después.

“Ese momento da mucha importancia a los jugadores porque el futbol sin jugadores no es futbol. Me siento como si finalmente los jugadores están unidos. Ellos son serios. Se van por completo. Estaba orgulloso, no solo por mí, sino en general”, externó.