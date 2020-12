El árbitro Sebastian Coltescu habló tras polémica racista con Webo

Sebastian Coltescu , el cuarto árbitro envuelto en polémica racista en el partido PSG vs. Istanbul de la Champions League , se defendió aparentemente después del incidente con Pierre Webo que originó la suspensión del referido encuentro .

Esta fue, según el medio rumano, la versión de Coltescu a los más allegados. “Sólo trato de ser bueno. No voy a leer nada de prensa estos días. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista. Al menos, eso espero”, dijo.