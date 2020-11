Peter Crouch recordó una jugada donde ganas no le faltaron de propinarle a Marcelo una muy fuerte patada después de una falta fingida del actual jugador del Real Madrid en la Champions League .

En palabras para el podcast From The Horses Mouth , el exfutbolista con equipos como Liverpool, Aston Villa, Stoke, Southampton o Tottenham , recordó esa jugada de la edición 2010-11.

"Pero la segunda... no. La segunda es culpa de Marcelo. Ni siquiera le toqué, pero él hizo un vuelo increíble en el aire. Luego rodó y cuando el ábitro me sacó la segunda amarilla empezó a saltar de alegría. Nunca he querido patear tan fuerte a alguien como a Marcelo en esa ocasión. Fui ingenuo.