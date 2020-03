Peter Crouch contó la anécdota cuando conoció a Ronaldo Nazario en una playa en Ibiza y le pidió una fotografía por no perder la oportunidad de tener una con él para la posteridad.

"La oportunidad de tener una foto con él era demasiado buena como para desperdiciarla, así que me acerqué. Esperaba que él dijera, '¡Oh, eres Crouch !' pero no tenía idea de quién era yo. Nos hicimos la foto y me fui sin que él superiera que era futbolistas".