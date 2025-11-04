Video ¿El partido del torneo? Así puedes ver el Liverpool vs. Real Madrid de Champions

La UEFA Champions League ya ha dejado atrás su jornada inaugural y entra en ritmo con una fase de liga que sigue rompiendo esquemas. En esta jornada 4, los 36 equipos buscan afianzarse en una competición donde cada punto puede ser decisivo para soñar con los octavos.

Con el escenario del Anfield listo para vibrar,Liverpool busca comenzar con paso firme, mientras que Real Madrid pretende sorprender y enviar un mensaje claro a sus competidores. La Champions, en su versión más ambiciosa, continúa en su camino hacia lo más alto de Europa.

HORARIO Y DÓNDE VER LIVERPOOL VS. REAL MADRID DE LA JORNADA 4 DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

El próximo enfrentamiento entre Real Madrid y Liverpool promete ser un choque interesante, recordando sus históricas batallas en la Champions League. Ambos equipos buscarán sumar puntos en esta nueva fase de liga única.

En duelos directos entre ellos, la última vez que Real Madrid visitó Anfield se llevó la derrota por 2-0 en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2024-2025. Fue en 2023 que los merengues se impusieron en territorio inglés por 2-5 en la ida de Octavos de Final.

Cuándo es el Liverpool vs. Real Madrid: el juego es el martes 4 de noviembre de 2025 en el Anfield.

A qué hora es el Liverpool vs. Real Madrid: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 15:00 tiempo del Este, 14:00 tiempo del Centro y 12:00 tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Liverpool vs. Real Madrid: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.