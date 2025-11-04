Liverpool vs. Real Madrid: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League
El partido en el Anfield se disputará el próximo martes y podrás seguir toda la acción desde casa gracias a las distintas opciones de transmisión disponibles.
La UEFA Champions League ya ha dejado atrás su jornada inaugural y entra en ritmo con una fase de liga que sigue rompiendo esquemas. En esta jornada 4, los 36 equipos buscan afianzarse en una competición donde cada punto puede ser decisivo para soñar con los octavos.
Con el escenario del Anfield listo para vibrar,Liverpool busca comenzar con paso firme, mientras que Real Madrid pretende sorprender y enviar un mensaje claro a sus competidores. La Champions, en su versión más ambiciosa, continúa en su camino hacia lo más alto de Europa.
HORARIO Y DÓNDE VER LIVERPOOL VS. REAL MADRID DE LA JORNADA 4 DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
El próximo enfrentamiento entre Real Madrid y Liverpool promete ser un choque interesante, recordando sus históricas batallas en la Champions League. Ambos equipos buscarán sumar puntos en esta nueva fase de liga única.
En duelos directos entre ellos, la última vez que Real Madrid visitó Anfield se llevó la derrota por 2-0 en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2024-2025. Fue en 2023 que los merengues se impusieron en territorio inglés por 2-5 en la ida de Octavos de Final.
Liverpool llega luego de remontar y hacer manita al Eintracht Frankfurt en su más reciente juego de la UEFA Champions League; Real Madrid lo hace con victoria apretada de 1-0 en casa ante Juventus.
- Cuándo es el Liverpool vs. Real Madrid: el juego es el martes 4 de noviembre de 2025 en el Anfield.
- A qué hora es el Liverpool vs. Real Madrid: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 15:00 tiempo del Este, 14:00 tiempo del Centro y 12:00 tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Liverpool vs. Real Madrid: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.
Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.