Video Resumen | Show del 'Toro' y goleada del Inter sobre Slavia Praga

El Inter de Milán logró su segunda victoria de la UEFA Champions League 2025-26 al golear 3-0 al Slavia Praga con doblete de Lautaro Martínez.

El delantero argentino aprovechó un regalo del portero Jindrich Stanek para solo tener que empujar el balón al fondo de las redes y romper el cero al minuto 30.

PUBLICIDAD

Los otros dos goles del Inter cayeron en jugadas parecidas al desbordar por el sector izquierdo del área para que Denzel Dumfries y Lautaro cerraran la pinza al minuto 34 y 65, respectivamente.

Martínez marcó sus primeros goles en la Champions League después de que se quedara en la banca en la victoria por 0-2 sobre el Ajax en el debut de la Fase de Liga.

El triunfo nerazzurri ante el Slavia Praga se dio en el Estadio Giuseppe Meazza que está viviendo sus últimos partidos de Champions luego de que este martes se anunciara que el Inter y Milan compraron el recinto para derrumbarlo en 2026 y construir uno nuevo.

El Inter que dirige Cristian Chivu se colocó en la tercera posición de la Fase de Liga con seis puntos, solo por detrás del Bayern Múnich y Real Madrid que tienen las mismas unidades, pero mejor diferencia de goles.