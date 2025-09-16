    Champions League

    Lamine Yamal, casi descartado para el debut del Barcelona en Champions

    El joven extremo podría quedarse fuera por molestias físicas tras la fecha FIFA, pero el club confirmará este miércoles la convocatoria.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Gran figura del Barca, casi descartado para el debut en la Champions

    El delantero del Barcelona Lamine Yamal, que arrastra molestias en el pubis, no participó este martes en el entrenamiento qu realizó el primer equipo azulgrana, por lo que su presencia en el partido de la Champions League del próximo jueves ante el Newcastle está casi descartada.

    El Barcelona podría afrontar con una baja sensible el compromiso de este jueves en St. James’ Park, donde visitará al Newcastle por la Champions League. Lamine Yamal, que regresó de los partidos de clasificación al Mundial 2026 con molestias físicas, es seria duda y no estaría en la convocatoria que se hará oficial este miércoles.

    El extremo de 17 años ya se ausentó en la goleada liguera ante el Valencia (6-0) del pasado fin de semana. En la previa de ese duelo, el técnico Hansi Flick había adelantado que la presencia del internacional español frente a los ingleses estaba en el aire.

    La posible ausencia de Yamal se sumaría a una lista de lesionados que incluye al portero Marc-André ter Stegen, al centrocampista Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y al lateral Alejandro Balde, todos descartados por problemas físicos.

    En contraste, el equipo culé recupera a Frenkie de Jong. El neerlandés, que había sufrido una molestia muscular durante la fecha FIFA, se reincorporó el lunes a los entrenamientos al mismo ritmo que el resto del plantel y apunta a estar disponible para Flick en un partido clave para la clasificación del conjunto azulgrana.

    Relacionados:
    Champions LeagueBarcelonaLamine Yamal

