Lamine Yamal, casi descartado para el debut del Barcelona en Champions

El delantero del Barcelona Lamine Yamal, que arrastra molestias en el pubis, no participó este martes en el entrenamiento qu realizó el primer equipo azulgrana, por lo que su presencia en el partido de la Champions League del próximo jueves ante el Newcastle está casi descartada.

El Barcelona podría afrontar con una baja sensible el compromiso de este jueves en St. James’ Park, donde visitará al Newcastle por la Champions League. Lamine Yamal, que regresó de los partidos de clasificación al Mundial 2026 con molestias físicas, es seria duda y no estaría en la convocatoria que se hará oficial este miércoles.

El extremo de 17 años ya se ausentó en la goleada liguera ante el Valencia (6-0) del pasado fin de semana. En la previa de ese duelo, el técnico Hansi Flick había adelantado que la presencia del internacional español frente a los ingleses estaba en el aire.

La posible ausencia de Yamal se sumaría a una lista de lesionados que incluye al portero Marc-André ter Stegen, al centrocampista Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y al lateral Alejandro Balde, todos descartados por problemas físicos.