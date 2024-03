Erling Haaland afirma que "Messi es el mejor de siempre"

Erling Haaland , delantero del Manchester City , afirmó que Lionel Messi "es el mejor de siempre" y justificó de esa manera que el argentino le batiera en el Balón de Oro y en el premio The Best de la FIFA .

"El año pasado marqué 36 goles y fui el máximo goleador", aseguró Haaland, en respuesta a los cambios del curso anterior a este. "Esta temporada sigo siendo el máximo goleador, con 18, así que puedes pensar que está siendo una buena temporada o no para mí. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo y ese es mi objetivo. He fallado, he fallado muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me criticará. ¿Tengo que pensar en ello? No".