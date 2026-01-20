Internazionale Inter de Milán vs. Arsenal: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League Duelo de alto poder, el conjunto italiano llega en zona de clasificación directa ante el líder del torneo, que arriba con paso perfecto.

Video Así puedes ver el partido Inter de Milán vs. Arsenal de Champions League

Inter de Milán vs. Arsenal es un partido de alta tensión dentro de la penúltima fecha de la Fase de Liga en la UEFA Champions League 2025-2026, ambos arriban en zona de clasificación directa a los Octavos de Final.

El conjunto neroazzurro llega en la sexta posición tras cuatro triunfos y dos derrotas, no conoce el empate esta campaña, esas dos derrotas han sido de manera consecutiva, primero ante Atlético de Madrid en España y luego frente al Liverpool en San Siro.

HORARIO Y DÓNDE VER EL INTER DE MILÁN VS. ARSENAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Arsenal llega con paso perfecto a este encuentro, seis triunfos en mismo número de compromisos, también es líder en la Premier League de Inglaterra, por lo que el buen momento que atraviesa quiere llevarlo hasta el torneo continental.

Suman tres duelos directos, todos en la UEFA Champions League. Los primeros fueron en la campaña 2003-2004 en Fase de Grupos y cada uno ganó como visitante: Arsenal 0-3 Inter de Milán e Inter de Milán 1-5 Arsenal.

En la Fase de Liga de la campaña pasada de la Copa de Europa ganó el Internazionale 1-0 con solitario gol del turcoHakan Calhanoglu, por lo que este resultado puede ser determinante en las aspiraciones de ambos.