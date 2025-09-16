Video ¡La épica de la Juventus! ¡Vlahović y Kelly empatan el partido 4-4 en tiempo agregado!

Un juego sacado de un guión de película fue el que ofreció el Juventus vs. Borussia Dortmund en el Allianz Stadium de Turín, Italia, en la primera jornada de la Fase de Liga en la UEFA Champions League 2025-2026 que inició con golazos tanto en éste como en otros frentes.

Parecía un triunfo histórico de Borussia Dortmund sobre Juventus, el primero en casi 30 años desde aquella Final en Múnich en 1997 dentro de la Copa de Europa, pero La Vecchia Signora lo evitó sobre todo con doblete del serbio Dusan Vlahovic.

Fue apenas el segundo empate entre ambos equipos en competiciones de la UEFA, el primero se dio en abril de 1995 pero dentro de la Copa UEFA, ahora UEFA Europa League, con un 2-2 en la entonces casa de la Juve, el Stadio Delle Alpi.

Los goles del partido fueron de Karim Adeyemi (52’), Felix Nmecha (65’), Yan Couto (74’) y Ramy Bensebaini (86’ de penal) por parte del Borussia Dormtund. Por la Juventus marcaron Kenan Yildiz (63’), Dusan Vlahovic (67’ y 90+4’) y Kelly Lloyd (90+6’) para evitar el descalabro local.