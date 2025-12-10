Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy miércoles 10 de diciembre
Equipos como Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli y otros más, tienen actividad.
Este miércoles 10 de diciembre termina la Jornada 6 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Bayer Leverkusen, Juventus y Napoli tienen actividad.
En un duelo de favoritos, Benfica tendrá la visita del Napoli, mientras que en otro frente, Bayer Leverkusen recibirá al Newcastle United.
Partidos de Champions League este martes 10 de diciembre
- Qarabag vs. Ajax
Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Benfica vs. Napoli
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Juventus vs. Pafos
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Bayer Leverkusen vs. Newcastle United
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.