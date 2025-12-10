    uefa champions league

    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy miércoles 10 de diciembre

    Equipos como Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli y otros más, tienen actividad.

    Video ¡La última y nos vamos! Así puedes ver la Champions League este 10 de diciembre

    Este miércoles 10 de diciembre termina la Jornada 6 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Bayer Leverkusen, Juventus y Napoli tienen actividad.

    En un duelo de favoritos, Benfica tendrá la visita del Napoli, mientras que en otro frente, Bayer Leverkusen recibirá al Newcastle United.

    Partidos de Champions League este martes 10 de diciembre

    • Qarabag vs. Ajax

    Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Benfica vs. Napoli

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Juventus vs. Pafos

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Bayer Leverkusen vs. Newcastle United

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

