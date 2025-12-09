Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 9 de diciembre
Equipos como Inter de Milán, Atlético de Madrid, Galatasaray, Liverpool y otros más, tienen actividad.
Este martes 9 de diciembre comienza la Jornada 6 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Inter de Milán, Tottenham y Atlético de Madrid tienen actividad.
En un duelo de favoritos, el Inter de Milán se medirá en San Siro ante el Liverpool, mientras que PSV recibirá al Atlético de Madrid.
Partidos de Champions League este martes 9 de diciembre
- Kairat Almaty vs. Olympiacos
Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Inter de Milán vs. Liverpool
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- PSV vs. Atlético de Madrid
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Monaco vs. Galatasaray
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Tottenham vs. Slavia Praga
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Union Saint-Gilloise vs. Marsella
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.