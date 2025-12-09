    uefa champions league

    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 9 de diciembre

    Equipos como Inter de Milán, Atlético de Madrid, Galatasaray, Liverpool y otros más, tienen actividad.

    Video ¡Vuelve la Champions! Así puedes ver los partidos del 9 de diciembre

    Este martes 9 de diciembre comienza la Jornada 6 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Inter de Milán, Tottenham y Atlético de Madrid tienen actividad.

    En un duelo de favoritos, el Inter de Milán se medirá en San Siro ante el Liverpool, mientras que PSV recibirá al Atlético de Madrid.

    PUBLICIDAD

    Partidos de Champions League este martes 9 de diciembre

    • Kairat Almaty vs. Olympiacos

    Más sobre UEFA Champions League

    A salir del sótano: Así puedes ver el Villarreal vs. Copenhague
    1:37

    A salir del sótano: Así puedes ver el Villarreal vs. Copenhague

    UEFA Champions League
    ¡Imperdible! Así puedes ver el Athletic vs. PSG de Champions League
    1:17

    ¡Imperdible! Así puedes ver el Athletic vs. PSG de Champions League

    UEFA Champions League
    Liverpool castiga a Mohamed Salah tras sus críticas al entrenador Arne Slot
    1 mins

    Liverpool castiga a Mohamed Salah tras sus críticas al entrenador Arne Slot

    UEFA Champions League
    ¡A retomar el buen paso! El Barça busca reponerse ante el Eintracht
    1:16

    ¡A retomar el buen paso! El Barça busca reponerse ante el Eintracht

    UEFA Champions League
    ¡Bayern Múnich y Sporting despiden el 2025 en la Champions League!
    1:15

    ¡Bayern Múnich y Sporting despiden el 2025 en la Champions League!

    UEFA Champions League
    ¡Cuatro veces Mbappé ayudan al Madrid a salir de mala racha!
    1 mins

    ¡Cuatro veces Mbappé ayudan al Madrid a salir de mala racha!

    UEFA Champions League
    Arsenal mantiene la perfección con triunfo ante Bayern Múnich
    1 mins

    Arsenal mantiene la perfección con triunfo ante Bayern Múnich

    UEFA Champions League
    Resumen | Partidazo en Francia el PSG se lleva la victoria frente al Tottenham
    5:47

    Resumen | Partidazo en Francia el PSG se lleva la victoria frente al Tottenham

    UEFA Champions League
    Kylian Mbappé marcó su primer póker en Champions League en triunfo de Real Madrid sobre Olympiacos
    2 mins

    Kylian Mbappé marcó su primer póker en Champions League en triunfo de Real Madrid sobre Olympiacos

    UEFA Champions League
    ¡Tarjeta roja para Lucas! Codazo sobre Simons y se va a los regaderas
    2:12

    ¡Tarjeta roja para Lucas! Codazo sobre Simons y se va a los regaderas

    UEFA Champions League

    Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Inter de Milán vs. Liverpool

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • PSV vs. Atlético de Madrid

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Monaco vs. Galatasaray

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Tottenham vs. Slavia Praga

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Union Saint-Gilloise vs. Marsella

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX