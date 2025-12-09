uefa champions league Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 9 de diciembre Equipos como Inter de Milán, Atlético de Madrid, Galatasaray, Liverpool y otros más, tienen actividad.

Video ¡Vuelve la Champions! Así puedes ver los partidos del 9 de diciembre

Este martes 9 de diciembre comienza la Jornada 6 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Inter de Milán, Tottenham y Atlético de Madrid tienen actividad.

En un duelo de favoritos, el Inter de Milán se medirá en San Siro ante el Liverpool, mientras que PSV recibirá al Atlético de Madrid.

Partidos de Champions League este martes 9 de diciembre

Kairat Almaty vs. Olympiacos

Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Inter de Milán vs. Liverpool

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

PSV vs. Atlético de Madrid

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Monaco vs. Galatasaray

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Tottenham vs. Slavia Praga

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Union Saint-Gilloise vs. Marsella