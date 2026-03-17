    Champions League

    Dónde ver el partido Arsenal vs. Bayer Leverkusen de los Octavos de Final Vuelta de UEFA Champions League: horarios y canales

    El partido se juega en el Emirates Stadium, consulta en qué canales y a qué hora puedes ver la transmisión.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Así puedes ver los juegos de vuelta de Octavos de Final de la Champions League

    Este martes 17 de marzo Arsenal recibirá al Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium para el partido de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

    En el encuentro de ida, ambos equipos terminaron empatando 1-1, lo que deja la eliminatoria abierta y sin un claro favorito. Arsenal ha mostrado un rendimiento sólido en la fase de grupos, mientras que Bayer Leverkusen ha tenido un desempeño competitivo, lo que añade un nivel de incertidumbre a este decisivo enfrentamiento.

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    La clave para avanzar a la siguiente ronda será marcar más goles en el global de los dos partidos, ya que el valor doble de los goles fuera de casa ya no se aplica en esta fase del torneo.

    Con el marcador empatado, cada equipo sabe que cualquier error podría costarles la eliminación. Arsenal, como local, buscará aprovechar la ventaja del público, mientras que Bayer Leverkusen intentará capitalizar cualquier oportunidad para marcar y llevarse la victoria.

    La tensión está en el aire y los aficionados están ansiosos por conocer el desenlace de esta eliminatoria. Para descubrir cómo y dónde se televisa este importante partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER ARSENAL VS. BAYER LEVERKUSEN DE OCTAVOS DE FINAL VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Arsenal recibe a Bayer Leverkusen en un duelo donde los Gunners buscarán aprovechar su fortaleza en casa para avanzar a la siguiente ronda, mientras que el equipo visitante intentará revertir la situación. Con un balance goleador que refleja su capacidad ofensiva, ambos equipos se preparan para un enfrentamiento decisivo en esta fase de eliminación directa.

    • Cuándo es el Arsenal vs. Bayer Leverkusen: el juego es este martes 17 de marzo en el Emirates Stadium.
    • A qué hora es el Arsenal vs. Bayer Leverkusen: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 16:00 tiempo del Este, 15:00 tiempo del Centro y 13:00 tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Arsenal vs. Bayer Leverkusen: sigue la transmisión de este partido en Estados Unidos por la señal de ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

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