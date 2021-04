“Me lo han dicho, no lo he visto. Quizá es un fan. Quizá es un fan de Haaland, y está aquí. ¿Por qué no? Aparte de eso, los árbitros han estado brillantes. El partido no ha sido un problema. Hubo un penal, el VAR dijo que no era penal y la acción de Bellingham, fue más alto de lo esperado. Sí, los árbitros estuvieron correctos, fueron perfectos. No fue una influencia como en el pasado. Estuvo correcto. Quizá era para su hijo o su hija. No sé”, señaló Guardiola.