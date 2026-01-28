Manchester City vs. Galatasaray EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League
Sigue acá incidencias de la última fecha de la Fase de Liga de la Liga de Campeones de Europa.
Video ¡Abróchense los cinturones! La Champions League cierra su Fase de Liga
El partido de Manchester City vs Galatasaray, de la Jornada 8 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26, es un encuentro que puede mandar al cuadro inglés a los Playoffs.
El Etihad Stadium se vestirá de gala para este compromiso que tiene a los de Pep Guardiola con aspiraciones de Octavos directos, aunque depende de combinaciones de resultados.
La última jornada de la Fase de Liga tiene mucho en juego, para saber los clasificados a los Octavos de Final de manera directa y los que jugarán los, ahora llamados, Playoffs.
GOL DE MANCHESTER CITY
Erling Haaland aprovecha un pase al espacio para abrir el marcador al 10'.
PARTIDOS DE CHAMPIONS LEAGUE DEL MIÉRCOLES 28 DE ENERO
Esta es la cartelera de partidos que se tienen este día, que define a los clasificados a la siguiente ronda.
- Benfica vs. Real Madrid
- Napoli vs. Chelsea
- PSG vs. Newcastle
- PSV vs. Bayern Múnich
- Liverpool vs. Qarabag
- Brujas vs. Marsella
- Arsenal vs. Kairat Almaty
- Ajax vs. Olympiacos
- Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt
- Bayer Leverkusen vs. Villarreal
- Monaco vs. Juventus
- Pafos vs. Slavia Praga
- Union Saint-Gilloise vs. Atalanta
- Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
- Athletic Club vs. Sporting Lisboa
- Borussia Dortmund vs. Inter
- Barcelona vs. Copenhague
