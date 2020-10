"Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación", escribió el delantero francés a través de su cuenta de Twitter.

"Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio".