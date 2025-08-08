Lamine y Lewandowski, sancionados por incumplir normas en control antidopaje

La UEFA impuso sanciones a Lamine Yamal y Robert Lewandowski, multando a cada uno con 5.000 euros por infringir el Reglamento Antidopaje en el último partido del Barcelona en competición europea ante el Inter de Milán.

Según el organismo, ambos jugadores desobedecieron las instrucciones del Oficial de Control Antidopaje (Art. 21.8) y no acudieron de forma inmediata al Puesto de Control (Art. 21.10(a)), tal como exigen las normas.

PUBLICIDAD

En el cuerpo técnico, Hansi Flick recibió una multa de 20.000 euros y un partido de suspensión en competiciones de clubes de la UEFA por vulnerar los principios generales de conducta (Art. 11(1) DR) y las normas básicas de conducta decente (Art. 11(2)(b) DR).

Además de lo anterior, su asistente, Marcus Sorg, fue sancionado con la misma penalización económica y deportiva por los mismos motivos.

El Comité de Control, Ética y Disciplina también castigó al FC Barcelona con 5.250 euros por lanzamiento de objetos (Art. 16(2)(b) DR) y 2.500 euros por encendido de fuegos artificiales (Art. 16(2)(c) DR) durante el encuentro.

Todas las sanciones son de aplicación inmediata y condicionarán el próximo compromiso europeo del conjunto azulgrana, que no podrá contar con Flick ni con Sorg en el banquillo.