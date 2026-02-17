Champions League Horario y dónde ver Benfica vs. Real Madrid en los Playoffs Ida de la UEFA Champions League El partido en el Estádio da Luz se disputará el próximo martes, 17 de febrero de 2026 y podrás seguir toda la acción desde casa gracias a las distintas opciones de transmisión disponibles.

En una noche mágica en el Estádio da Luz, Benfica y Real Madrid se enfrentan en un duelo decisivo por un lugar en la siguiente fase de la UEFA Champions League.

Con el telón de fondo de la historia y la pasión que caracteriza a ambos clubes, cada jugada será crucial, ya que el resultado de esta eliminatoria puede definir el futuro de sus respectivas campañas europeas.

Los locales, buscando revertir su suerte tras una Fase de Liga complicada se enfrentan a un Real Madrid al que vencieron en la última jornada que les permitió clasificar a Playoffs y dejar a los merengues fuera de los Octavos de Final de manera directa.

La tensión se palpa en el aire y los aficionados saben que esta noche no solo se juega un partido, sino el sueño de seguir avanzando en la competición más prestigiosa del continente. ¡No te despegues de la acción!

HORARIO Y DÓNDE VER BENFICA VS. REAL MADRID DE LA JORNADA PLAYOFFS IDA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Benfica se clasificó a los Playoffs de la UEFA Champions League como último entre los que lograron el pase, buscará revertir su fragilidad defensiva ante los merengues, que llegan con un buen rendimiento ofensivo y la intención de asegurar una ventaja en la ida.

Cuándo es el Benfica vs. Real Madrid: el juego es el martes 17 de febrero de 2026 en el Estádio da Luz.

el juego es el martes 17 de febrero de 2026 en el Estádio da Luz. A qué hora es el Benfica vs. Real Madrid : el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 15:00 tiempo del Este, 14:00 tiempo del Centro y 12:00 tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 15:00 tiempo del Este, 14:00 tiempo del Centro y 12:00 tiempo del Pacífico. Dónde ver el Benfica vs. Real Madrid: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de UniMÁS, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.