Video ¡Todo listo! Dónde y a qué hora ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions

Se terminó la fase de playoffs de la Champions League y llegó el momento esperado por todos los aficionados al torneo de clubes de la UEFA, el sorteo para conocer los encuentros que nos harán vibrar esta temporada.

Dicho evento tendrá lugar en Grimaldi Forum de Mónaco, ahí se conocerá el camino de los 36 equipos clasificados a la fase de liga de la Champions League, en un sorteo que tendrá el mismo formato que el torneo anterior.

Existirán cuatro bombos según su desempeño individual, el campeón vigente, el París Saint-Germain encabezará el bombo uno, después todo será de la forma que ya conocemos, se sacará una pelota física con el nombre de un equipo y un software elegirá a sus rivales.

Horario y dónde ver el sorteo de Fase de Liga de Champions League

Fecha: El sorteo será el jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco.

Horario: El gran evento iniciará a las 10:00 am del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 12:00 horas del Este y 9:00 horas del Pacífico.