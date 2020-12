Los clasificados a Octavos de la Champions League tras la jornada seis

Por su parte, el Grupo H tuvo emoción y un cierre frenético con el Leipzig como líder al vencer al Manchester United en la fecha seis. Con ese resultado, el equipo alemán se quedó con 12 puntos, seguido del PSG que no culminó su juego ante Istanbul, pues se encuentra interrumpido por presuntos temas raciales. Esta situación, per se, deja al United en tercero con nueve puntos... eliminado de la Champions League. Hasta el momento, directivos de la UEFA deberán determinar el resultado del juego entre PSG vs Istanbul para definir las posiciones del grupo.