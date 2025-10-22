    Liverpool

    Eintracht Frankfurt vs. Liverpool: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    Duelo inédito entre equipos que buscan su segunda victoria para no rezagarse de las posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Liverpool busca volver a la victoria ante Frankfurt, ¡así puedes ver este encuentro

    Eintracht Frankfurt vs. Liverpool es un partido inédito dentro de la UEFA Campions League y quienes llegan en busca de su segunda victoria de la temporada tras saldo de un triunfo y una derrota en las primeras dos fechas de la Fase de Liga.

    Eintracht Frankfurt y Liverpool se enfrentaron dos veces en una competición de la UEFA, fue dentro de la Europa League en 1972 con empate 0-0 en territorio alemán y victoria de los Reds de 2-0 en Inglaterra.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL EINTRACHT FRANKFURT VS. LIVERPOOL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Eintracht Frankfurt goleó 5-1 al Galatasaray en el arranque de la UEFA Champions League 2025-2026 pero le recetaron el mismo marcador en contra cuando visitó al Atlético de Madrid a finales de septiembre pasado.

    Liverpool, por su parte, venció a los Colchoneros en la Fecha 1, pero en su salida a Turquía cayó 0-1 ante Galatasaray, lo que le obliga a ganar este miércoles para no rezagarse de las posiciones de clasificación directa a los Octavos de Final.

    • Cuándo es el Eintracht Frankfurt vs. Liverpool de la Champions League: el juego es el miércoles 22 de octubre en el Deutsche Bank Park.
    • A qué hora es el Eintracht Frankfurt vs. Liverpool de la Champions League: el juego inicia a las 13:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Eintracht Frankfurt vs. Liverpool de la Champions League: sigue la transmisión del partido por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos.

