Eintracht Frankfurt vs. Liverpool es un partido inédito dentro de la UEFA Campions League y quienes llegan en busca de su segunda victoria de la temporada tras saldo de un triunfo y una derrota en las primeras dos fechas de la Fase de Liga.

Eintracht Frankfurt y Liverpool se enfrentaron dos veces en una competición de la UEFA, fue dentro de la Europa League en 1972 con empate 0-0 en territorio alemán y victoria de los Reds de 2-0 en Inglaterra.

EINTRACHT FRANKFURT VS. LIVERPOOL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Eintracht Frankfurt goleó 5-1 al Galatasaray en el arranque de la UEFA Champions League 2025-2026 pero le recetaron el mismo marcador en contra cuando visitó al Atlético de Madrid a finales de septiembre pasado.

Liverpool, por su parte, venció a los Colchoneros en la Fecha 1, pero en su salida a Turquía cayó 0-1 ante Galatasaray, lo que le obliga a ganar este miércoles para no rezagarse de las posiciones de clasificación directa a los Octavos de Final.