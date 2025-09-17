En un duelo cardíaco entre dos equipos de jerarquía en Europa, Liverpool perdió una ventaja de 2-0 para ser empatado en el segundo tiempo por Atlético de Madrid en lo que parecía un juego que acabaría con división de puntos hasta el gol de Virgil van Dijk en tiempo de compensación.

PUBLICIDAD

Por los Colchoneros anotó doblete Marcos Llorente a los 45+3’ y al 81’ para un cierre intenso y en el que el director técnico Diego ‘Cholo’ Simeone se tuvo que ir expulsado tras airados reclamos al árbitro debido a que se quejó de un festejo rival con seña obscena, un aficionado propiamente.

Será en los siguientes días que se conozca si hubo o no un insulto al estratega del Atleti para deslindar responsabilidades y sanciones, pero de inicio fue Liverpool quien se llevó los tres puntos en el arranque de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

Fue el cuarto triunfo consecutivo de los Reds sobre los Colchoneros en competiciones de la UEFA, se suman los de marzo de 2020, octubre y noviembre de 2021; además, los de Arne Slot, que cumplió años, llegaron a cinco triunfos consecutivos si se contemplan los cuatro que tiene en la Premier League.