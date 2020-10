Ambos arqueros coincidieron en el pasado reciente, incluso uno fue la amenaza del otro, pues en la temporada 2015-2016 el español fue el objeto del deseo del Real Madrid . Florentino Pérez quería llevarlo a toda costa y las negociaciones con el Manchester United estaban caminando aunque con el tiempo en contra, pues en la Casa Blanca no estaban convencidos de que el tico fuera lo que el equipo necesitaba.



Al final de cuentas la negociación no llegó a buen puerto pero no por voluntad, había un acuerdo, de hecho se cuenta que Navas estaba a punto de tomar el avión que lo llevaría a Manchester, pues era parte del pago por De Gea, más 30 millones de euros, pero el destino quiso que siguiera en Madrid, pues la directiva de los ingleses envió 32 minutos tarde el contrato para que el español pudiera ser registrado y al estar cerrado el periodo de traspasos la LFP no autorizó el fichaje.